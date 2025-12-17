Marcolin: "Milan? C'è un errore che non va assolutamente commesso"

Dario Marcolin, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha parlato a Radio Marte delle mosse tattiche in vista di domani: “E’ vero che Conte è capace di tirare fuori sempre qualcosa di diverso nelle difficoltà. Dopo cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni nelle ultime due hanno un po' sballato il quadro generale. In ogni caso la squadra resta attaccata al gruppo di testa nonostante gli infortuni. Nel gruppo di testa in serie A ci sono diverse squadre, forse nel Napoli è sempre difficile trasformare la sconfitta, laddove l’Inter ha reagito a ko più pesanti contro Milan, Juve e Napoli.

Ecco perchè c’è un'occasione importante come la Supercoppa: vincerla, oltre al trofeo in sé, sarebbe una ‘ botta’ di autostima ancora di più per l’allenatore, per i giocatori. Vincere la Supercoppa dopo lo scudetto significa riscrivere la storia. La gara di domani tra Napoli e Milan potrebbe decidersi a centrocampo, però al di là di Modric e Rabiot in questo momento tra i rossoneri ci sono Saelemakers e Pulisic che stanno meglio degli altri. Quindi la sfida di Saelemakers e Spinazzola può essere sicuramente uno dei duelli più importanti della gara.

Contro il Sassuolo per il Milan non è stato facile anche perché i neroverdi hanno giocato una grande partita. Al di là di questo il Milan ha sempre fatto bene contro le squadre che lo attaccavano, facendo blocco basso e compatto per poi ripartire con la gamba di Pulisic, Leao o Rabiot. Secondo me l'errore che non deve fare il Napoli è quello di voler per forza andare a giocare nella metà campo del Milan. Non so se vedremo un Napoli aggressivo come quello visto contro l’Atalanta o con Roma e Juventus. Dovesse giocare Politano per Lang immagino che Conte voglia tenere l’olandese come arma da utilizzare a gara in corso. Dovesse giocare l’italiano Neres si sposterebbe a sinistra dove in effetti appare meno efficace e devastante di quando gioca a destra”.