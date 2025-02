Del Genio: "Col 352 perdi Di Lorenzo e la difesa non è sincronizzata! Guardate il gol di Diao..."

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Essere secondi a questo punto del campionato è un risultato straordinario il fatto che il Napoli sia così in alto nonostante i limiti e i problemi che ci sono stati da gennaio in avanti, dal mercato agli infortuni, fino alle prestazioni degli ultimi mesi.

Meret? Se nelle prove in allenamento in quel tipo di situazione gli è stato detto di mettersi lì, e credo che sia così e che lui fosse nella posizione giusta, che colpa ne ha Meret? Io credo che sia stata errata anche la rimessa laterale, di solito lì la batte il terzo di destra e non il quinto.

Di Lorenzo? Se gioca lì il Napoli lo perde in fase offensiva. Quella bella giocata quando viene in mezzo al campo non la vediamo più perché col 3-5-2 si perdono una serie di movimenti, una serie di meccanismi già collaudati che in questo momento potevano aiutare. Billing? Ha fatto una buona figura, ha fatto il suo e non è scontato al suo debutto.

Lobotka? L'errore sul secondo gol è suo ma anche di Raspadori, è una giocata frenetica, inutile, che espone il Napoli alla ripartenza. C'è da dire che la linea si muove male, esco o non esco, scappo o non scappo. Vuol dire che non si è sincronizzati con questo sistema di gioco".