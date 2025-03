Del Genio: "Conte non ha chi risolve le partite da solo, può vincere in un solo modo"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Penso che il 3-5-2 lo vedremo ancora sicuro con la Fiorentina e poi vediamo col Venezia. E credo che quando tornerà Neres si tornerà al 4-3-3. E anche quando Okafor crescerà dal punto di vista della condizione.

Conte ormai la conosce benissimo questa squadra, che ha bisogno di questo tipo di prestazioni per ottenere il risultato. Vince se è attenta ai minimi particolari dall'inizio alla fine perché non ha dei calciatori che ti risolvono le partite dal Napoli. Serve la massima applicazione, se calano un attimo di intensità rischiano di far fatica con chiunque".