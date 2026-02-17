Del Genio: "Conte sarà l'allenatore del Napoli l'anno prossimo: lo ha detto lui"

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, si è espresso con fermezza sul futuro della panchina azzurra: "L’allenatore del Napoli dell’anno prossimo è un allenatore bravissimo, è Antonio Conte. Lo ha detto lui, non sto facendo altro che rifarmi alle sue parole nel post-partita. Antonio Conte è uno dei migliori allenatori in circolazione e dico che ho la sensazione che stia iniziando a lavorare su se stesso, su un Conte nuovo, aggiornato anche nelle rotazioni mancanti di quest’anno che potrebbe applicare l’anno prossimo.

Io dico che la grande opportunità ce l’ha adesso Conte: anche senza l’impegno infrasettimanale, mi auguro che le rotazioni inizi a farle, per dare un segnale che è pronto a farle e per dare una possibilità a tutti questi ragazzi. Che Alisson e Giovane non siano messi nelle stesse condizioni nelle quali sono stati messi David Neres e Vergara, che sono entrati solo per infortuni dei compagni: che vengano invece inseriti nelle rotazioni tranquillamente”.