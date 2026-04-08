Conte-Italia? Rampulla: "Gli piace lavorare tutti i giorni, ma per orgoglio ci tornerebbe"

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"Chi al suo posto a Napoli? Difficile dirlo, pensavo Italiano ma un allenatore deve tenere testa al presidente lì. E non vedo nessuno così".

A 'Maracanà', ai microfoni di Tmw Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Michelangelo Rampulla.

Un ricordo di Lucescu:

"L'ho incrociato da avversario ma un un aneddoto: ero in U21, dovevamo giocare a Benevento e lui venne a vederci perché seguiva anche la Romania in quel periodo, e lo conobbi perchè avevamo amici in comune in Sicilia. Fu un bell'incontro davvero. E poi ci siamo incrociati da avversari più volte. Un grande personaggio davvero".

Corsa Champions, che ne pensa? L'Atalanta è da considerare?

"Ogni domenica c'è un'alternanza di risultati che permette di inserire o togliere qualcuno. In questo blocco di squadre, in questo momento, vedo meglio la Juve. Poi dipende poi molto dal risultato di domenica. Il Como ha l'Inter, la Juve l'Atalanta, vedremo. Credo che abbiano tutte le stesse possibilità o meno. Ad oggi vedo leggermente più avanti la Juve".

Napoli, Conte si candida come ct:

"Non so, sarebbe una bella cosa se si dovesse ripresentare questa occasione per cercare di risollevare la Nazionale. Credo che non si sia ancora stancato del campo, gli piace lavorare tutti i giorni. La nazionale però è una cosa a parte e per orgoglio ci tornerebbe. Chi al suo posto a Napoli? Difficile dirlo, pensavo Italiano ma un allenatore deve tenere testa al presidente lì. E non vedo nessuno così".

Milan, a rischio la zona Champions ora?

"Dico che il Milan non abbia grandissimi attaccanti, vedendo anche le rivali. Il problema è Pulisic che non segna da 100 giorni, ma anche gli altri non sono mai stati grandi bomber. E Allegri sta cercando di gestire al meglio la situazione. Il problema non è l'attaccante, nel senso che lui non ha un bomber e si adatta con i centrocampisti che possono dargli i gol che mancano. E' un problema di singoli, non di modo di giocare".