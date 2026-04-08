Conte via? Sky, Modugno: "Possibilità concreta. Ecco i possibili sostituti, uno nome è in ascesa"

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"Ci sono tre, quattro nomi in lizza, bisogna poi arrivare alle interlocuzioni e capire quale strada si aprirà e concretizzerà".

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare la vittoria del Napoli sul Milan di Allegri e il futuro di Antonio Conte: "Doppio incarico Nazionale-Napoli? Vedo molto difficile se non impraticabile la possibilità del doppio incarico per Conte, ct dell’Italia e allenatore del Napoli. Non appartiene alla filosofia italiana, sono impegni troppo gravosi entrambi. Era successo a Calzona ma era ct della Slovacchia e allenatore del Napoli a tempo chiaramente determinato. Si trattava di pochi mesi. Sento dire che queste notizie siano “destabilizzanti” per i calciatori: ma veramente pensate che calciatori e allenatori si destabilizzino ascoltando o leggendo i giornalisti? Se si parla di questa cosa, è perché è una notizia: ne hanno parlato gli stessi Conte e De Laurentiis, e sicuramente c’è curiosità in merito alla questione. Apriamo il pensiero!”.

Conte desidera la Nazionale, il Napoli si sta guardando attorno.

"Per me è una possibilità molto concreta che Conte diventi CT della Nazionale. L’apertura da parte di Conte è palese: la Nazionale esercita un richiamo, un fascino irresistibile sul tecnico del Napoli. Certamente il Napoli sta pensando al suo sostituto! Ci sono tre, quattro nomi in lizza, bisogna poi arrivare alle interlocuzioni e capire quale strada si aprirà e concretizzerà. Thiago Motta non mi pare in lista. Grosso è da tenere con Italiano in quella short list. E vediamo se va via Conte, quale sarà il futuro di Maurizio Sarri… Aspettiamo di capire cosa farà Conte e poi ne parleremo. Non capisco lo scetticismo verso questo addio: qui abbiamo un allenatore che quasi si propone, un presidente che dice che se Conte glielo chiederà accetterà di lasciarlo andare…non credere alle loro parole che senso ha? Conte dopo la vittoria del campionato in azzurro era l’ex allenatore del Napoli e l’allenatore in pectore di un’altra squadra. Poi il giorno dopo ancora era di nuovo l’allenatore del Napoli. Le cose cambiano, nel calcio cambiano anche molto velocemente. Stiamo a vedere”.

Il Napoli non può investire troppo sul mercato.

“Il Napoli ha speso molto nelle scorse sessioni di mercato, ha bisogno di dimensionarsi sulle proprie possibilità: può garantire a un allenatore come Conte altri investimenti altrettanto importanti secondo voi?”.

Motta al Napoli? Non credo. Grosso in ascesa.

“A Torino non ha fatto bene, ha avuto dei problemi e non credo che oggi De Laurentiis gli affiderebbe il Napoli. Grosso invece lo vedo più probabile. A Sassuolo sta facendo bene, sta guidando la crescita del progetto della Società. E’ un profilo in continua crescita e le sue quotazioni in casa Napoli credo siano alte. Inoltre è una persona piacevolissima. De Rossi profilo intrigante: molto personaggio ma anche allenatore intrigante. Maresca profilo interessante, l’ho osservato da vicino quando era allenatore del Parma: è pieno di idee, molto alla Guardiola, giovane, pieno di energie. Sarebbe bello”.