Sky, Marchegiani: "Conte dovrebbe fare questa mossa, avrebbe beneficio da questo shock"

Nel corso 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani: "Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? In un campionato dove i punti e gli obiettivi sembra che li raggiunga chi ha gli attaccanti e chi ne fa giocare due. Perchè l'Inter ha gli attaccanti e fa 20 gol in più di tutte le altre. Il Torino, contro la Lazio, mette dentro due attaccanti con certe caratteristiche e vince la partita bene.

Se fossi Conte... considerando che è un allenatore che riesce a trovare l'alchimia giusta anche mettendo giocatori con caratteristiche diverse, non è un allenatore che dice: 'Io gioco così...'. ha cambiato più volte e secondo me il Napoli in questo momento avrebbe benificio da uno shock di questo tipo, provare con due attaccanti di peso".