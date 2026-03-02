Martino non ha dubbi: "Senza infortuni Napoli sarebbe ancora in Champions e lotta-Scudetto"

vedi letture

"Gara a Verona non facile. L’obiettivo Champions può essere centrato. Ritorno di Lukaku fondamentale", dice ancora Martino.

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il radiocronista di Radio CRC Carmine Martino. Di seguito le sue parole: "Da Verona mi porto Lukaku e la consapevolezza che l’obiettivo Champions può essere centrato. Sono ottimista dalla settimana scorsa. Il ritorno dei pezzi da 90 della squadra che si sono visti poco quanto niente nelle partite importanti potrà dare più energie fisiche e psicologiche ad una squadra che ne ha bisogno. Nel secondo tempo la squadra mi è sembrata in calo, ma con il ritorno dei senatori le cose possono cambiare. La partita a Verona non era facile, i veneti sono una squadra che non ti fa giocare e in cui hai più probabilità di fare brutte figure.

L’anno scorso a febbraio il Napoli è calato poi nel mese di marzo le cose sono andate molto meglio. C’è stata una ripresa che ci ha condotto fino alla conquista dello scudetto. Il Napoli deve proseguire su quella tabella di marcia e onorare un finale fino in fondo grazie anche alla conquista di un secondo posto.

Il ritorno di Lukaku è fondamentale per il finale di stagione. Questo giocatore può fare davvero la differenza. Prima non l’ho visto bene, poi nel corso della partita è cresciuto. Ovviamente deve salire il suo minutaggio in campo, ma Lukaku è l’uomo che serve per il finale di stagione. Sarebbe fantastico se McTominay recuperasse per Torino, ma vederlo titolare è difficile. Gilmour potrebbe giocare titolare, ma non so dire se al posto di Lobotka o di Elmas.

Kevin De Bruyne se sta bene, può scendere in campo. La sua dichiarazione all'aeroporto di Capodichino rIpresa perfettamente ti fa capire che, lui che è un uomo di poche parole, ha lavorato alla grande per essere già in forma. Ovviamente deve trovare il clima partita e l’agonismo, ma è sulla strada giusta.

Questa è stata una stagione assurda dal punto di vista degli infortuni. Il Napoli è una squadra molto forte che ha una batteria di giocatori in panchina e all’interno della rosa talmente importante che se li avesse avuti tutti a disposizione per questa stagione per l’80% potrebbe ancora essere in Champions e lottare per lo scudetto con l’Inter.

Dove il Napoli è venuto meno è stato in trasferta. In casa ha gli stessi punti dell’Inter, ma in trasferta il Napoli è mancato di personalità. C’è un divario tra le partite in casa e quelle in trasferta che non si giustifica. Parliamoci chiaramente: in trasferta il Napoli non è stato all’altezza della sua fama!".