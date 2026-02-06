Bacconi: "Voto 5 al mercato. Non ho capito le scelte di Conte, una è irrazionale"

vedi letture

Adriano Bacconi a Sportitalia ha commentato così il mercato del Napoli di gennaio: "Voto 5 al mercato del Napoli. Non ho capito le scelte di Conte, non ho capito perché liberarsi di Lucca e Lang, ma per me chi è uscito è più forte di chi è arrivato. Ma perché hanno scaricato due giocatori dopo 4 mesi pagati 65 milioni? Per me è una scelta irrazionale. Sono arrivati due ragazzi mentre Lang e Lucca erano due giocatori fatti e finiti che avevano già dimostrato. Giovane a me piace ma per ora ha giocato poco perché per Conte i giovani hanno bisogno di tempo".