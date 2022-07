Del Genio: "Deulofeu può giocare a destra al posto di Lozano"

Paolo Del Genio nel consueto filo diretto su Kiss Kiss Napoli ha dichiarato

Paolo Del Genio nel consueto filo diretto su Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: "Avrei preferito Deulofeu a Dybala e spero che lo spagnolo possa arrivare. Lo vedo bene come esterno a destra al posto di Lozano con Kvara a sinistra e Osimhen centravanti. Per me è un giocatore che può far bene come jolly sia come sottopunta ma anche come esterno volendo a destra".