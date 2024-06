Del Genio: “Di Lorenzo braccetto? Se da esterno già fatica a difendere diventa complicato”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Farei giocare Di Lorenzo da braccetto della difesa a tre? Parliamo delle due fasi. Nella fase di possesso mi può anche piacere l’idea di Di Lorenzo braccetto, perché sa accompagnare bene l’azione e sa addirittura inserirsi offensivamente. Ma in fase difensiva, se fai fatica da esterno di una difesa a quattro stringendo la posizione fai fatica da braccetto, possono venire fuori parecchie situazioni complicate.

Quindi non lo vedo braccetto, tranne magari in alcune partite dove sai di dominare totalmente. Ma in Italia c’è sempre da soffrire, anche contro le piccole. Forse in alcune situazioni della partita lo puoi mettere in quella posizione, ma da titolare non lo vedo braccetto”.