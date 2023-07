Del Genio: “Due giocatori avrebbero festeggiato 3 mesi, è stato il Napoli a non volerli prendere”

"Credo che il Napoli farà quattro acquisti per rimpiazzare proprio il tedesco, Ndombele, Lozano e il difensore centrale".

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'addio di Kim nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "Tousart e Itakura restano in Germania? Per me se il Napoli davvero voleva prendere questi giocatori, li prendeva. Questi calciatori avrebbero festeggiato per tre mesi se fossero arrivati a Napoli. E’ il Napoli che non ha voluto chiudere per questi due calciatori ed io sono d’accordo. Sono due buoni giocatori, ma ad esempio al posto di Demme si cercherà di occupare una casella più simile a Lobotka.

Credo che il Napoli farà quattro acquisti per rimpiazzare proprio il tedesco, Ndombele, Lozano e il difensore centrale. Se poi va via anche Zanoli diventano cinque”.