Del Genio: "E' arrivato il momento di Lang. Se non gioca ora, a gennaio lo vendono"

Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "A meno di forzature, perché Gilmour e Spinazzola comunque vengono da problemi e non sappiamo neanche se saranno disponibili, finiti i centrocampisti, devi portare per forza Elmas a centrocampo. Quindi a meno di queste operazioni di adattamento, che sarebbero proprio ulteriore dimostrazione di bocciatura definitiva, toccherà a uno fra Lang e Neres. Perché ora con la cosa più probabile è che Elmas eh vada a giocare a centrocampo e quindi si libera il posto sulla corsia di sinistra alto a sinistra ed a quel punto deve entrare Lang.

Quindi anche per non lasciare isolato Hojlund, entrano in gioco Lang o Neres, che sicuramente per quanto siano bravissimi Spinazzola e Elmas sono più attaccanti proprio per caratteristiche. Sono giocatori che pensano più alla fase offensiva, con tutte le remore che c'è su questo discorso Conte. Però, io direi che è arrivato il momento forse proprio di Lang. Perché io a destra vedo in alternanza Neres con Politano, oramai stanchissimo. E quindi a questo punto veramente per esclusione, dovrebbe toccare a Lang. Se non dovesse toccare ancora Lang vuol dire che poi a gennaio lo vendono, se non lo mette in campo nemmeno in una situazione del genere.

Koeman ha detto che Lang gli ha detto che in 28 giorni di ritiro non ha toccato il pallone? Non è proprio così, perché noi l'abbiamo visto il ritiro. Ora non esageriamo, perché sennò poi creiamo una leggenda metropolitana che addirittura i palloni non c'erano e correvano 4 ore al giorno. Che sono stati allenamenti molto duri, che ci sono stati molti allenamenti a secco, come non si vedeva da anni. Questo è vero e l'abbiamo raccontato e l'abbiamo visto. Ma ora non esageriamo che il pallone non si vedeva proprio. Quindi non so se proprio ha detto questo, se il concetto è stato esasperato da Koeman. Che Lang non abbia impattato felicemente con l'idea di calcio di Conte, a prescindere da queste dichiarazioni riportate, penso che l'abbiamo capito”.