Ag. Mazzocchi: “Tante richieste in Italia e all’estero, ma ha scelto di restare. Sul futuro…”

Marco Sommella, agente dell’esterno del Napoli Pasquale Mazzocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss riguardo al futuro del suo assistito, il cui contratto scade il 30 giugno 2027: “Rinnovo? Pasquale deve stare tranquillo, ha scelto di restare a Napoli a gennaio. Parliamo di un ragazzo napoletano, cresciuto con determinati valori e principi per cui non poteva lasciare la nave in corsa. Aveva tante richieste in Italia e all’estero, ma ha scelto di sposare la causa Napoli aiutando la squadra come accaduto a Verona per cercare di portare in porto la nave in questa tempesta. Speriamo in un finale importante con il rientro di calciatori importanti che sono ancora fuori”.

Un ruolo chiave nello spogliatoio

Sommella ha poi sottolineato il valore umano e professionale di Mazzocchi all’interno del club: “Pasquale, da buon napoletano, ha scelto di restare al suo posto, ha un ruolo fondamentale nello spogliatoio. Poi ha un altro anno di contratto e vedremo cosa fare. Mazzocchi è uno di famiglia nel Napoli, gli vuole bene il presidente come tutti. Bisogna essere prima uomini fuori al campo e poi dentro”.