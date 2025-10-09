Del Genio: "Ecco perché è il momento-verità! E si sta avvicinando l'ora di Lang"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', soffermandosi sulle soluzioni per rimpiazzare i calciatori infortunati: "Beukema per Rrahmani, Gilmour per Lobotka e queste sono molto facili, andrà così. Ma bisogna capire quale sarà la soluzione per sostituire Politano, che secondo me ne salterà poche o quasi nessuna. Tutti i ragionamenti dovrebbero portare dritti dritti a Neres, ma non è detto che sia così, bisognerà vedere che tipo di partita s'immagina Conte. Ci sono altre due soluzioni: Elmas e Spinazzola.

Al di là del cambio o del non cambio modulo, che secondo me non ci sarà perché per me si giocherà coi quattro centrocampisti, mi sembra però che si stia avvicinando il momento di Lang, se uno tra Neres ed Elmas diventa titolare per sostituire Politano. Ci sarà ora spazio per tutti. Dispiace che non ci siano Lobotka e Politano, però è il momento in cui bisogna arrivare alla risposta principale di questo inizio di stagione: il Napoli è riuscito a far sì che la squadra non risenta delle assenze ora che ha acquistato tanti calciatori? Staremo a vedere".