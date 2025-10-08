Fedele: "Fossi nel Napoli, proverei uno scambio di mercato con l'Atalanta"

Nel corso della trasmissione 'L'inFedele' su Televomero, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: "Se fossi nel Napoli, a partire già dal mese di gennaio, busserei alla porta dell'Atalanta e proporrei uno scambio. Il calciatore che farebbe al caso di Antonio Conte, per come la vedo io, è Lookman.

Per questo motivo darei Noa Lang più trenta, trentacinque milioni di conguaglio ai Percassi per il nigeriano. Penso che in tal modo il Napoli si rinforzerebbe tantissimo. Detto questo, a me non piace accanirmi su Noa Lang. Parliamo di un buon calciatore, con delle qualità e non so perché finora abbia trovato così poco spazio".