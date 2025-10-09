De Biasi: "Conte ha dato un messaggio a De Bruyne in conferenza, noi allenatori siamo così"

Gianni De Biasi, allenatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Se si vince non bisogna cambiare nulla, la squadra ha una sua fisionomia. I giocatori interpretano il calcio in maniera diversa, chi gioca un po più avanti detta i tempi e il gioco. Ci sono tante soluzioni, Conte non si scervellerà più di tanto e metterà i migliori giocatori.

Si dovranno fare delle valutazioni in base al recupero dei giocatori che oggi non sono disponibili, l’allenatore del Napoli ha l’esperienza giusta per gestire questa situazione. Quando noi allenatori andiamo in conferenza stampa vogliamo mandare dei messaggi ai calciatori, come per esempio per il caso di Conte per De Bruyne”.