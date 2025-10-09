Corbo: "Dura fare il nuovo stadio, il Napoli può seguire l'esempio di Manchester"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha bisogno di qualcosa di solido, del mattone, qualcosa che dia concretezza al suo brand. Quindi o rifai lo stadio, ma io la vedo davvero dura come impresa.

Altrimenti se il Napoli mette quel certificato nel suo dossier per avere per tot anni l'assoluta agibilità dello stadio, quello sarebbe un valore importante che accresce il suo valore di mercato. Se acquisisce dal Comune la possibilità di gestire completamente il Maradona è una cosa buona. Come fa il Manchester United, che lo fa di dieci anni ogni dieci anni. Spero che l'accordo col Comune sia imminente".