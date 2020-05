Del Genio: "Favorevole alle 5 sostituzioni, anzi potevano portarle anche a 7"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso sui temi d'attualità nel corso di 'Radio Goal': "Delle tre possibilità che ci sono ripartire e fermarsi è la peggiore. Cinque sostituzioni? Non avrei paura delle furbate degli allenatori perché ci sono i minuti di recupero. Per me è giusto, anzi in questo momento si potevano aumentare anche fino a 7. Si giocherà a luglio, oltre al dispendio fisico esagerato ci sarà quello nervoso. Per cui credo che sia una misura necessaria".