Del Genio: “Favorevole alle clausole, hanno permesso al Napoli di costruire grandi squadre”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Io non capisco perché molti sono contrari alle clausole rescissorie. La storia del Napoli si è costruita grazie alle clausole super pagate, vedi Lavezzi, Cavani, Higuain, Kim…che poi hanno permesso al Napoli di costruire squadre fortissime nel corso degli anni. Viva le clausole, mettiamole sempre. Non capisco perché qualcuno è contrario, quelli che non sono favorevoli è perché si affezionano ai giocatori”.