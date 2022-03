Del Genio: "Finitela col carattere, problemi tattici chiari: Pioli ha imitato Verona e Atalanta"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è tornato sul ko e le difficoltà del Napoli

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è tornato sul ko e le difficoltà del Napoli: "Il Napoli è migliorato molto in fase difensiva, ma è peggiorato in quella offensiva dove costruisce e crea meno. Lottiamo per lo Scudetto solo perché Inzaghi ha fatto meno punti di Conte, il Milan si somiglia e Juve ed Atalanta per ora fanno peggio. Ora serve qualcosa di importante anche per mantenere la Champions. Il Milan di Pioli viene elogiato, ma ha semplicemente fatto la partita simile Verona, Torino e Atalanta e che il Napoli per caratteristiche soffre da anni. S'è sparsa la voce, diciamo, che il Napoli soffre i duelli e qualcosa dovresti cambiare. Carattere? A Roma c'era, ora no? Smettiamola con sto carattere, sono menate, parliamo di tattica e balza agli occhi che gli esterni non fanno bene dall'inizio pure quando si vinceva ed anche ora al completo.

La palla persa che perde Insigne e da cui nasce la punizione del gol, se Insigne riceve di spalle alla porta con l'uomo dietro, al 99% la perde col fisico. Insigne non vincerà mai quel duello fisico. Perché ha giocato solo in quel modo? Cosa ci fa lì e non più vicino ad Osimhen? Il pressing del Milan faceva giocare solo i terzini e ti metteva nello stretto con gli esterni, serve un'organizzazione per cambiare sviluppo. Il lancio per Osimhen poi da Politano o Insigne così da lontano ha portato pochissimo, ma si continua, poi Osimhen è lontanissimo dai compagni che non riescono ad accompagnarlo. Insigne e Politano con Osimhen hanno bisogno del cellulare per sentirsi. 4-3-3? Ancora peggio, Osimhen diventerebbe Tom Hanks in Cast Away, da solo col pallone Wilson, finirà per parlare con un suo pallone che si porta da casa. Accompagniamo questo ragazzo che è una potenza! Ma parliamo di cose chiare, molto meglio provarci e perdere pure 2-3, ma tutta questa enfasi per un pareggio su due gare con le milanesi senza tirare in porta.

Poi se Spalletti chiede fisicità e vuole fare i duelli, allora butta dentro Elmas, Petagna o Anguissa e noi accettiamo pure le sconfitte, ma che duelli si pretendono con Insigne Zielinski e Politano? Al Napoli serve un'identità di squadra, solo così con i leggerini puoi dominare. Spalletti ha pensato a blindare la fase difensiva, i numeri gli danno ragione, ma a danno delle palle gol che il Napoli creava numerose ogni partita. Ma ad ogni sconfitta si può continuare col carattere?"