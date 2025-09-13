Del Genio: "Fiorentina forte, ha valore tecnico e il pubblico è caloroso per usare un eufemismo"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Fiorentina è una squadra che anche l'anno scorso fece grandi partite in casa, una squadra forte, spinta da un pubblico che è caloroso, per usare un eufemismo. Un pubblico che spinge la squadra e crea un clima importante. Inoltre c'è il valore tecnico che è buono, con Kean che spicca su tutti, giocatore che in questo momento è in grado di fare la differenza sia con il club che in nazionale.

Gudmundsson? L'anno scorso ha fatto bene ma non benissimo, aveva dei problemi suoi da risolvere, ora pare che l'abbia fatto e a Firenze si aspettano tanto da lui. Dà una soluzione diversa, avrebbe giocato se fosse stato bene. Ora la presenza di uno tra Piccoli o Dzeko accanto a Kean porterà la Fiorentina a giocare con baricentro più basso per andare in verticale sui due attaccanti".