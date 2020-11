Del Genio frena: "Ritorno al 4-3-3? Non è quello il problema, se hai un'idea devi portarla avanti!"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Ritorno al 4-3-3? Non lo so, ma non credo sia quello il problema, se abbiamo avuto un'idea dobbiamo portarla avanti con convinzione. Braccio di ferro sulle nazionali? Me lo auguro e spero che lo vincano, mi sembra assurdo in questo momento storico mandare i giocatori in giro per il mondo, un minimo di saggezza avrebbe dovuto imporre l'interruzione delle partite delle nazionali".