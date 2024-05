Del Genio: "Gasperini? Ben venga, ma se gli dai questi giocatori non avrebbe senso"

"Benissimo Gasperini, però dobbiamo capire che significa Gasperini dal punto di vista tattico, fisico, motivazionale e che tipo di giocatori preferisce avere".

Nel corso di 'Radio Goal della domenica' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Chi preferisco come prossimo allenatore del Napoli tra Conte, Gasperini, Pioli e Italiano? Preferisco un progetto fatto con lucidità. Non è che non voglio rispondere, ma preferisco segnali che il progetto è fatto con grande serenità. Facciamo l’esempio che sia Gasperini il nuovo allenatore, è un tecnico che difficilmente venga e si metta a quattro in difesa. Il suo calcio è bello e strutturato sulla difesa a tre.

Se viene Gasperini, ben venga, però ci vuole la consapevolezza di cosa significa prenderlo. Ci sono tantissimi giocatori del Napoli che non c’entrano niente con Gasperini, sia per le loro caratteristiche tecniche, sia per le loro caratteristiche fisiche, ma anche per il momento della loro carriera. Molti di loro sono giocatori già arrivati, invece Gasperini ha fatto cose straordinarie con giocatori che dovevano affermarsi e lanciare la loro carriera. Questo il Napoli lo deve tenere ben presente. Benissimo Gasperini, però dobbiamo capire che significa Gasperini dal punto di vista tattico, fisico, motivazionale e che tipo di giocatori preferisce avere. E allora tutto a posto, va bene prendere Gasperini. Ma se lo prendi e gli dai questi giocatori qui non avrebbe nessun senso".