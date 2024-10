Del Genio: "Gilmour-Neres possono far migliorare il Napoli! Ma Anguissa e Politano meritano"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Canale 8, è intervenuto sull'emittente televisiva durante la trasmissione 'Linea Calcio': "La mia curiosità più grande è vedere quando mancherà qualche titolare se lo standard di livello della squadra può rimanere uguale con Gilmour, Neres e gli altri. E addirittura se può esserci un upgrade con questi calciatori, perché Gilmour e Neres sono due calciatori che possono farti anche migliorare. Fermo restando che al momento Anguissa e Politano sono meritevoli di partire da titolari, ma sono curioso di vedere questi due calciatori.

Il momento-chiave di Napoli-Como? E' stato il rigore e il merito è di Olivera, che era in quella posizione avanzata perché il Napoli era più aggressivo, correva in avanti. Quando si pressa si esce dal sistema di gioco, perché si va uomo su uomo. E infatti Olivera era in posizione avanzata perché era su Sergi Roberto. Conte avrà detto alla squadra di andare a prendere i calciatori in alto".