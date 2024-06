Del Genio: "Giuntoli per anni non si è sentito mai e nessuno lo criticava, perché a Manna già ora?"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica: "Sento critiche per Manna, ma in realtà io che non mi sbilancio mai e sono iper critico se devo prendere dei primi segnali dalla vicenda Di Lorenzo dico che sono positivi. Si vede un cambiamento nella gestione.

Critiche dure a Manna? Il punto è che invece per Giuntoli non ci furono neanche dopo anni in cui non si sentiva mai e molte operazioni non andarono positivamente. Ora invece si critica Manna che neanche ha iniziato?".