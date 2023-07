Del Genio: "Il Napoli abbandoni il mercato italiano e vada all'estero, qui viene preso per la gola"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso de 'Il Napoli su Telecapri' si è espresso così sulla questione mercato.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso de 'Il Napoli su Telecapri' si è espresso così sulla questione mercato: "E' difficile che per il momento si chiuda qualcosa dal punto di vista del mercato, anche se ormai mancano otto giorni al ritiro di Dimaro. Il Napoli però ha una risorsa importante: sa lavorare con lo scouting sul mercato estero.

Per questo deve abbandonare il mercato italiano e dichiararlo pubblicamente, perché è bravo a lavorare sul mercato internazionale e tiene in considerazione tanti calciatori all'estero. Da noi al Napoli vengono fatte sempre delle richieste esagerate, in Italia, consapevoli che magari si ha necessità in un reparto, il Napoli viene preso per la gola".