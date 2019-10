Del Genio: "Il Napoli merita delle critiche, ma non questo catastrofismo e disfattismo"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato da un ascoltatore sulle critiche rivolte al Napoli: "Se il tecnico è il peggiore al mondo ed i giocatori i peggiori in Italia, non avevamo i punti che abbiamo e non eravamo primi nel girone. Le critiche le stiamo facendo, anche alcune che altri non fanno, ma non bisogna fare un disegno così catastrofico altrimenti perdiamo di vista la realtà e si fa disfattismo. Non mi coinvolgerete in queste analisi disastrose, ma valuta su dati oggettivi e razionali. Se volete sentire che Ancelotti deve essere esonerato e che i giocatori sono di serie B, ci sono tante trasmissioni che vi accontentano dopo un risultato negativo. Non userò questi toni negativi perché meritano delle critiche, ma non questi toni e termini. A me fanno ridere quelli che con la verità in tasca per risolvere tutti i problemi, poi scoprono che non è quella e ne trovano un altro".