Del Genio: “Il Napoli non ha rubato niente, poteva starci il pari ma ottima fase difensiva”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria del Napoli contro il Milan ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Pioli non deve far pensare che il Napoli abbia rubato la vittoria. Nel calcio capitano le partite di questo tipo, quando una squadra come il Napoli fa una partita ottima in fase difensiva si possono vedere quest gare e poi poteva starci chiaramente il pareggio ma non c’è niente di rubato da parte del Napoli".