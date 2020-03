Del Genio: "Impossibile tornare ad allenarsi ora! Lo si potrà stabilire a emergenza finita"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso sulla possibile ripresa degli allenamenti nel corso di 'Radio Goal': "Mancano totalmente i presupposti per tornare ad allenarsi. In Cina in questo momento non ci sono più contagi e ricominceranno a giocare a maggio, un mese e mezzo dopo che la situazione si sarà risolta. Quando in Italia si risolverà l'emergenza Coronavirus si potrà cominciare a contare 45-60 giorni, ma a partire da quella data e non ipotizzare date adesso".