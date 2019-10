Del Genio in radiocronaca: "Era difficilissima, 3 punti decisivi. Koulibaly il peggiore..."

Al termine della radiocronaca per Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria pesantissima del Napoli a Salisburgo: "Con questa vittoria la quarta giornata può dare già verdetti. Era una partita difficilissima, ma il Napoli ha sfruttato le carenze nella loro fase difensiva trovando grandi giocate offensive. Quel 2-2 se durava di più poteva costarci caro perchè c'era scoramento. Questi sono 3 punti decisivi, ora bisogna vincere ma il Napoli può permettersi anche il lusso del pareggio considerando che c'è il Genk al San Paolo, insomma le cose si sono messe bene in un girone non facile perché il Salisburgo è un'ottima squadra con questo Haland che è un fenomeno. In difesa grandioso Meret, attenti Luperto e Di Lorenzo, Malcuit non male ma disastroso sul rigore e ottimo nella ripresa, incredibilmente Koulibaly il peggiore dietro con troppi errori. A centrocampo Allan il migliore, discreto Lozano, decisivo Insigne e di Mertens cosa potrei dire se non fenomenale".