Del Genio incorona Buongiorno: “E’ il miglior acquisto dell’intera Serie A”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso de 'Il Napoli su Telecapri' ha incoronato il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno: “Quest’anno c’era l’apertura del Torino su Buongiorno e il Napoli ha fatto benissimo a puntarci con determinazione e ferocia. È fortissimo, io mi permetto di dire che è il miglior acquisto dell’intera Serie A, cioè quel giocatore che può spostare le sorti di una squadra. Adesso abbiamo un feedback scarso, ma in una partita senza di lui abbiamo preso 3 gol e in un’altra con lui in campo zero”.