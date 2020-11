Del Genio incredulo: "3-0 alla Reggiana perché non fermata da ASL, e 3-0 e -1 al Napoli fermato?"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla sentenza del Giudice Sportivo di B che ha infilitto il 3-0 alla Reggiana senza -1 perché non fermato dalla ASL sulla trasferta disertata a Salerno: "Dalle nostre parti si dice 'stanno loro soli e non si trovano', manco la linea comune tra giudici. Il Giudice di B ha dato il 3-0 contro la Reggiana perché non ha presentato i documenti dello stop della ASL che invece il Napoli ha presentato e non sono stati valutati. E' una scelta politica alla fine, speriamo a questo punto del contentino del punto restituito che potrebbe pesare alla fine. E' assurdo punire la Reggiana perché non aveva il divieto ASL e poi punire chi l'ha avuto! L'Avv. Chiacchio che difendeva la Reggiana ha dato un assist al Napoli, io credo che il Napoli farà anche gol in tribunale, ma qualcuno potrebbe parare con un difensore o addirittura annullarlo successivamente...".