Del Genio incredulo: "Ma che domande hanno fatto gli spagnoli a Mazzarri?"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso de 'Il Napoli su Telecapri' ha commentato la conferenza stampa di ieri di Walter Mazzarri e Giovanni Di Lorenzo: "Il capitano mi è piaciuto tanto, Mazzarri mi è piaciuto addirittura tantissimo. Mi sono piaciute un po' meno invece le domande poste dai giornalisti spagnoli, tutte su Ancelotti.

Tutti riconosciamo i meriti di Ancelotti, il suo valore non è in discussione, ma era necessario porre all'allenatore del Napoli tutte queste domande sull'allenatore del Real Madrid? Ci mancava solo se gli chiedessero se è umano o divino (ride, ndr). Ma che domande sono? Dai colleghi napoletani invece mi sarei aspettato una domanda sul terzino sinistro in modo da avere le idee più chiare".