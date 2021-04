Del Genio: "Insigne non si incupisce più, così è diventato tra i tre migliori del campionato"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato su Lorenzo Insigne nel corso del suo intervento a 'Radio Goal': "Insigne è tra i migliori calciatori del campionato per rendimento, lo metterei tra i primi tre. Prima veniva un po' meno al suo grande talento, adesso è cresciuto, ha capito come vivere il calcio. Prima a volte s'incupiva, ora no. Le squadre in cui Lorenzo gioca devono giocare un calcio di qualità, fraseggio e non difensivo per esaltarne le potenzialità".