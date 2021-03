Del Genio: "Inzaghi? Se lo prendi devi cambiare 10 giocatori. Sono scettico, vi spiego"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio. "Il Napoli visto a Roma è simile a quello visto con Sarri? A Roma ho visto un Napoli più verticale e più diretto. Palleggia di meno attraverso la costruzione per cui è un pò diverso dal Napoli di Sarri che aveva una caratteristica ben marcata.

SULL'IPOTESI SIMONE INZAGHI - Allora vuol dire che vogliono fare la rivoluzione e cambiare 10 giocatori. Il Napoli ha 4 difensori, se va via Koulibaly ne servono altri 3. Hysaj e Mario Rui vanno via ma in ogni caso non sono dei quinti. Ci sarebbero Di Lorenzo e Ghoulam ma ci sono dei punti interrogativi. Non abbiamo più la possibilità di schierare i tre trequartisti alle spalle della prima punta. Il punto di forza del Napoli sono Insigne, Zielinski e Lozano o Politano alle spalle della prima punta. Con Inzaghi cambierebbe tutto per cui sono scettico e non credo neanche che Inzaghi abbia intenzione di cambiare modulo”.