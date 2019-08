Del Genio: "James? L'infortunio dà ragione al Napoli sul prestito per valutarlo. Troppi problemi fisici"

Nel corso di Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della situazione di James, fermo per l'ennesimo infortunio: "A maggior ragione il Napoli vorrà sentire parlare solo di prestito perché ha dubbi di natura fisica. Puoi valutarlo e capire la tenuta fisica. Spesso ha avuto problemi (25 gare out negli ultimi 2 anni al Bayern) e io sono d'accordo nel non comprarlo e fargli un quadriennale. Si disse invece di problemi fisici per Lozano, ma era falso, ha avuto problemi dovuti alle botte che prende perché subisce tanti falli".