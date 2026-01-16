Del Genio: "Lang-Lucca via? Oggi quasi tutti incedibili perché non ti danno gli stessi soldi"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio rispondendo alle domande dei tifosi che intervenivano in diretta: "Beukema e Lang devono uscire? Non è facile venderli, li hai comprati da pochissimo e li hai pagati tantissimo, oggi il cartellino è sceso come valore e hanno ingaggi che le medio-piccole non possono pagare. Al momento non entrano nel mirino dei top-club che potrebbero acquistarli. Anzi, sono quasi incedibili, per certi versi.

In realtà per motivi economici quasi tutti sono incedibili perché non puoi venderli alla stessa cifra spesa per acquistarli. Qualcosina in attacco però comunque si può fare per non mettere a rischio la qualificazione Champions".