Del Genio: "Lindstrom non è il sostituto anticipato di Kvara! E' un discorso numerico..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': "Lindstrom il sostituto anticipato di Kvaratskhelia? Oggi imposto il discorso numerico. Quest'anno Lindstrom sarà nei sei attaccanti, dovesse andare via Kvaratskhelia tra un anno sicuramente arriverà un altro perché numericamente sarebbe necessario.

In attesa di valutare Lindstrom perbene, chiedo scusa a Politano e Raspadori che sono due ottimi giocatori, ma loro sono una cosa e Kvaratskhelia è un'altra cosa. E io spero che Lindstrom vada messo nel gruppo di Kvaratskhelia e non in quello di Politano e Raspadori".