Del Genio: "Manifesta superiorità per 70', poi il Napoli paga la mancanza di cambi"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato il pareggio di Torino nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli ha giocato un'ottima partita, per non dire straordinaria. Bisogna fare i complimenti a tutti, Spalletti, collaboratori e calciatori. L'unico rammarico riguarda i cambi. Il Napoli per 60-70' è stato padrone del campo, con i cambi negli ultimi minuti poteva dare la mazzata decisiva. Invece, non avendo i cambi, è venuta a mancare l'energia per manifestare ancora la superiorità manifestata per un'ora".