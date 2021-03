Del Genio: "Milan sarà stanco, ma complimenti per la prova di Manchester con tantissimi assenti"

Nel corso di A Tuttonapoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle prossime sfide del Napoli: "Il vantaggio il Napoli ce l'ha: il Milan ha giocato giovedì e noi no, lo stesso accadrà con la Roma che nonostante la vittoria dell'andata andrà in Ucraina e tornerà venerdì per giocare la domenica. Il Napoli è nelle condizioni di fare due grandi prestazioni perché loro non saranno al 100%. Con sportività bisogna fare i complimenti al Milan che con una serie incredibile di infortuni ha fatto una grande partita in casa dello United".