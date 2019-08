Del Genio: "Milik out contro la Fiorentina, ma la notizia sul polacco è un'altra..."

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, toccando i temi di casa Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "Milik? Titolare contro la Fiorentina sicuramente no, in questo si starà provando la soluzione Callejon, Fabiàn ed Insigne dietro Mertens. La notizia vera su Milik non è tanto se recupera o no per Firenze, ma il fatto che è cambiata la musica, almeno in base a quello che si dice in giro, il giocatore è stato tolto da mercato. Io addirittura avrei fatto trapelare una dichiarazione definitiva da parte del Napoli".