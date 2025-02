Del Genio: "Neres fatica a fare il titolare fisso, lo dice la sua storia! Conte fa un errore..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Dispiace solo perché il gol arriva alla fine, poi ci sta prendere gol a Roma. Neres un po' di fatica la fa, non è abituato a fare intere stagioni da titolare, lo dice la sua storia. Sono tutte cose che ora emergono ma che già sapevamo. Conte, l'artefice unico, dominante, di questo miracolo sportivo, ieri non l'ha azzeccata molto mettendosi a cinque, perché ci siamo portati gli attacchi sugli esterni per coprire al centro.

Non è un problema di uomini, ma di posizione. Anche nelle ultime partite è entrato Mazzocchi, ma andava a pressare alti. Ieri invece sono arrivate tante azioni sugli esterni perché il Napoli si è abbassato e alla fine è arrivato il gol. Il problema non è Mazzocchi, ma le posizioni in campo. A me, ad esempio, è piaciuto molto la soluzione di Bergamo con Mazzocchi e Spinazzola ali nel finale. Con la Roma invece non mi è piaciuta la scelta di mettersi a cinque".