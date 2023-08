Del Genio non ci sta: "Lozano out per infortunio? Basta offendere l'intelligenza delle persone!"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Telecapri

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Telecapri: "Lozano? Non mi interessa se gioca o meno col Girona, nel caso ne parlo dopo quando avrà giocato. Ma non dobbiamo prenderci in giro, le favolette non si raccontano, a proposito di rispetto per la gente. Lozano si sta allenando regolarmente e se non ha giocato prima è per una scelta della società. Lo so con certezza, vi faccio un esempio: un giocatore che è infortunato non solo si allena come sta facendo lui ma neppure va in distinta con scarpette e la maglia col numero. Ripeto, non offendiamo l'intelligenza delle persone! Noi non siamo obbligati a parlare sempre bene del Napoli, non sono infallibili".