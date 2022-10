Del Genio: “Non è detto che l’assenza di Dybala sia un vantaggio per il Napoli, vi spiego"

Nel corso di 'Radio Goal’ è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli

L'assenza di Dybala va letta in due modi in chiave Napoli. L'assenza di un giocatore così talentuoso è sempre una bella notizia per gli avversari, ma un giocatore come lui invoglia i suoi compagni a rischiare di più. Il Napoli ha bisogno che la Roma voglia rischiare per fare venire fuori una bella partita. Tecnicamente meglio non ci sia Dybala, ma tatticamente non è detto che sia un vantaggio per il Napoli".