Del Genio: “Non sono d’accordo col cambio modulo, perdi i due principali punti di forza”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di Lazio-Napoli: “Dobbiamo capire se Conte si mette 3-5-2, sarebbe la prima volta che lo fa dall’inizio, perché ricordiamo che a inizio anno il Napoli giocava 3-4-2-1. Per mettere tutti nel loro ruolo, mi troverebbe d’accordo questa affermazione solo nel caso non dovesse giocare Politano. Perché nel 3-5-2 Politano non ha un ruolo, ricordiamo che con questo modulo all’Inter con Conte non giocava e andò via per venire proprio al Napoli. Rifacendosi alle parole di Conte che ha detto che non farà giocare nessuno fuori posizione, sarebbe sicuramente fuori posizione Politano a sinistra, quinto a destra già sarebbe un po’ meglio. In quel caso dovrebbe stare fuori Juan Jesus e giocare Di Lorenzo nei tre centrali a destra.

Se oggi davvero fa il 3-5-2 mi auguro che faccia un grande risultato, ma mi auguro che presto si trovino soluzioni diverse perché il Napoli non è costruito questo sistema di gioco. Oggi già stiamo facendo fatica per individuare i quinti, i difensori centrali sono un po’ contati, Politano uscirebbe o dovrebbe giocare in una posizione non sua. Il Napoli è comunque strutturato per giocare il 4-3-3. Poi ho anche una perplessità di carattere tattico: il 3-5-2 potrebbe mettere meno nelle condizioni McTominay e Anguissa di trovare quegli spazi vicino a Lukaku per inserirsi. Questo mi sembra uno dei punti di forza del Napoli, così come la catena di destra col 3-5-2 perdi. Quindi per riequilibrati dal punto di vista generale, perdi due grandi punti di forza. Mi auguro che il Napoli oggi faccia una grande partita col 3-5-2, ma non sono d’accordo con questa scelta. L’ho detto e lo ripeterò anche in casa di grande partita del Napoli, col cambio di sistema vai un po’ a condizionare i tuoi due principali punti di forza. La Lazio in casa lascia sempre qualcosa a squadra più deboli del Napoli di oggi. Sono convinto che è una squadra che va attaccata, perché ha dei limiti nella fase difensiva, e alla quale non devi lasciare il pallino, perché ha tante qualità offensive”.