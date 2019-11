Del Genio: "Occhi aperti per il quarto posto! Dopo l'attacco agli arbitri, temo ripercussioni"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui problemi arbitrali: "Fare qualcosa? Qualsiasi cosa, i 5 punti in meno per rigori restano. Ed abbiamo già i nostri problemi, non sempre la squadra è brillante e se ci tolgono 3 rigori nelle ultime gare non è semplice raddrizzare la stagione. Noi dobbiamo essere realisti e pensare al posto in Champions perché questi farebbero un anno di festeggiamenti se ci buttano fuori dalla Champions. Il quinto anno di fila in Champions significherebbe comunque un buon mercato e quindi poter dare fastidio ancora. Senza Champions sarebbe un ridimensionamento, inevitabilmente. Occhi ben aperti, questa è stata la prima mazzata, eliminandoci dalla lotta Scudetto, anche se forse non eravamo pronti. Ma ci siamo nelle 4 perché abbiamo messo sotto l'Atalanta, potrebbero non bastare questi punti che ci hanno tolto finora. Ripercussioni? Possono esserci, ma la società ha iniziato un percorso, non può di certo mettersi paura".