Del Genio: "Oggi la Roma può fare acquisti superiori a quelli del Napoli"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio rispondendo alle domande dei tifosi che intervengono in diretta tv: "La Roma ha preso due buoni giocatori perché ha un presidente che ha un sacco di soldi e quando vuole, investe. La Roma in questo momento può fare acquisti superiori a quelli del Napoli che arrivano solo quando il Napoli è in grado di produrre straordinarie plusvalenze e ha liquidità.

E a quel punto deve investire perché altrimenti se i soldi di Kvara e Osi non li spendeva, pagava tasse altissime. Però non mi risulta mai, ed è giusto, non è una critica, che Adl abbia ricapitalizzato e investito cifre importanti sul mercato grazie alle ricapitalizzazioni, come accade per altri a gennaio, come la Roma appunto".