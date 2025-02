Del Genio: "Okafor non è un bidone! Visti i numeri dell'anno scorso? Su Saint-Maximin..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Tra Saint-Maximin e Okafor c'è una differenza. Il primo doveva essere un crack mondiale, come potenzialità non c'è storia. Se ti serve un giocatore per l'ultima mezzora prendo senza dubbio Saint-Maximin.

Ho sentito dire, anzi ho letto sui social, che Okafor è un bidone, che non è all'altezza, che non è da Napoli. Io invece dico che è un ragazzo che lo scorso anno ha segnato 7 gol in Serie A, un calciatore che può rimpiazzare Kvaratskhelia per i prossimi mesi".