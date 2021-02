Del Genio: "Ora bisogna lanciare dei giovani, ce n'è uno molto interessante..."

Nel corso di Gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'emergenza infortuni: "Si poteva far meglio, sia a gennaio ma anche nella gestione dei giocatori, vediamo Rrahmani che ha dato buone risposte e poteva giocare di più. Lozano è stato rischiato, tirando tirando poi è andata così, come Petagna. La società deve fare auto-critica, ora bisognerà lanciare in campo anche qualcuno di questi giovani aggregati dalla Primavera, Zedadka ad esempio era molto interessante, sempre il migliore dopo Gaetano in quell'ultima Primavera di buon livello anche in Youth League. Il problema ora non è discutere del valore, se Llorente è di valore o meno, ma almeno dava riposo e teneva alte le prestazioni degli altri. Prendiamo Di Lorenzo, le gioca tutte da 6-6,5, per me per esempio può giocare pure da 7 se veniva gestito meglio e qualche volta fosse stato schierato Malcuit. Questo vale per tutti i ruoli".